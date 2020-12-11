УЕФА поздравил Ари с днем рождения, вспомнив гол в ворота «Акхисара»
Пресс-служба УЕФА поздравила нападающего «Краснодара» Ари с днем рождения, вспомнив матч группового турнира Лиги Европы-2018/19 против «Аксихара» (2:1). Сегодня форварду исполняется 35 лет.
«Как не вспомнить его красивый гол «Акхисару». Да и вся комбинация не уступает», — подписала пост пресс-служба УЕФА.
В нынешнем сезоне Ари провел 5 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
Нападающему «Краснодара» Ари сегодня 35! ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 11, 2020
Как не вспомнить его красивый гол «Акхисару». Да и вся комбинация не уступает ?#ЛигаЕвропы | @FCKrasnodar pic.twitter.com/2uVoSVQ6Cy
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