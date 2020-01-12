У «Зенита» начался заключительный день медосмотра
12 января 2020, 10:20
Игрокам «Зенита» сегодня предстоит заключительный день зимнего медосмотра. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Начинаем заключительный день зимнего медосмотра ? @SebadriussiOk pic.twitter.com/QQ014UASwC— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 12, 2020
В соцсети опубликованы фото Себастьяна Дриусси и Магомеда Оздоева, которые проходят обследование.
? @E27A pic.twitter.com/XIbjLALOlj— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 12, 2020
«Зенит» является лидером чемпионата России после первой части сезона. Сине-бело-голубые набрали 45 очков в 19 играх. У идущего вторым «Краснодара» на десять очков меньше.
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