У защитника сборной России роман с участницей шоу «Холостяк»

Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев находится в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Аидой Уразбахтиной. Пара публикует совместные фото с женой.

Ранее футболист развелся с женой. Его сын Натан живет с ним. 25-летняя Уразбахтина участвовала в «Холостяке» в 2018 году. У нее тоже есть сын от первого брака. Она рассталась с супругом из-за домашнего насилия.

33-летний Владислав Игнатьев провел пять матчей за сборную России.