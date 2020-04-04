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У защитника сборной России роман с участницей шоу «Холостяк»

4 апреля 2020, 21:07
Аида Уразбахтина. Фото Instagram.
Аида Уразбахтина. Фото Instagram.
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Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев находится в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Аидой Уразбахтиной. Пара публикует совместные фото с женой.

??? #stayhome

Публикация от @ aida.offi

Ранее футболист развелся с женой. Его сын Натан живет с ним. 25-летняя Уразбахтина участвовала в «Холостяке» в 2018 году. У нее тоже есть сын от первого брака. Она рассталась с супругом из-за домашнего насилия.

33-летний Владислав Игнатьев провел пять матчей за сборную России.

В последнее время много фоток в ленте у меня с цветами?ну и круто ведь ? весна на улице! Не смотря на пандемию, кризис и прочие неурядицы в мире, не забывайте радовать друг-друга. Заботьтесь и радуйте близких. По мне в это время, мы должны по настоящему сплотиться и что-то переосмыслить в нашей жизни. Понять свои настоящие цели и ценности. Начать снова ценить мелочи??? давайте постараемся найти во всем хорошее! Дай Бог всем здоровья??А Цветы мои красивые я отметила откуда)

Публикация от @ aida.offi

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