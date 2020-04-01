«У «Уфы» сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ». Евсеев оценил новую форму сборной России

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал в Instagram дизайн новой формы сборной России.

— У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый и не только тот, против Уэльса, — написал Евсеев. — Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится — в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.

Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские.

У меня дома хранятся разные футболки. И много хоккейных, кстати! Свитер Патрика Руа — подарок от Самедова. Фролова — от Сенникова, Малкина — от Сычева.

Откуда в коллекции футбольные, думаю, пояснять не надо. В старости сяду с правнуками и расскажу, как пылил их прадедушка. Есть что вспомнить.