РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У тренера «Динамо» — коронавирус. Начало тренировок отложено

19 мая 2020, 00:45
Дмитрий Изотов. Фото ФК «Динамо», fcdynamo.ru
Дмитрий Изотов. Фото ФК «Динамо», fcdynamo.ru
Теги:

По данным «СЭ», положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов. Ранее Covid-19 обнаружен у трех футболистов бело-голубых и директора медицинского департамента Алексея Плескова.

Если у них болезнь протекает бессимптомно, то Изотов слег с температурой еще до тестирования команды. Динамовцы перенесли на неопределенный срок возобновление тренировок, которое было намечено на среду, 21 мая. (Константин Алексеев)

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11308
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
47
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир