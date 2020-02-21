У Тарасова перелом ноги

По данным «СЭ», обследование в турецкой клинике подтвердило подозрения на перелом ноги у футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова.

32-летний полузащитник получил травму на утренней тренировке, после чего был отвезен в больницу на машине скорой помощи. Новичок клуба рискует пропустить остаток сезона.

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.

Последним клубом игрока был «Локомотив». Хавбек выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года.

В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями. (Константин Алексеев)

Тарасов получил травму на тренировке. Его отвезли в больницу