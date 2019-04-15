У Стены Цоя в Москве - патруль панков-болельщиков "Спартака"

Болельщики "Спартака" пришли патрулировать Стену Цоя на Старом Арбате после появления на ней накануне граффити болельщиков "Динамо". Фанаты бело-голубых написали на стене "Перемен требуют наши сердца" и разместили логотип своего клуба. Надпись осталась, но только логотип спартаковцы заклеили плакатом с изображением лидера группы "Кино".

В понедельник появилась информация, что городские власти распорядились закрасить Стену Цоя.

"Болельщики "Динамо" решили, что могут присвоить себе слоган Цоя, разместить в нашем сакральном месте и осквернить честь Цоя. Не надо смешивать спорт и голос улиц. Святое должно остаться святым!" - сказал один из фанатов "Спартака".

"Увидели в 9 утра новость, что стену Цоя сносят и прискакали. Будем защищать!" - добавил другой болельщик. (Дмитрий Зеленов)