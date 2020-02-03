У «Спартака» сорвался трансфер опорного полузащитника

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, что зимой москвичи могли приобрести опорного полузащитника. Также он поделился мнением об Алексе Крале.

— «Спартак» искал еще и опорника, верно?

— Да, я об этом говорил.

— Почему в прошлое трансферное окно подписать футболиста такого амплуа не удалось?

— Почему же — мы взяли опорника, это Алекс Крал.

— Но все-таки он не классический опорный полузащитник, и склонен к другой позиции.

— Почему же не классический? Да, это универсальный исполнитель. В сборной играет выше, также может действовать на месте центрального защитника, но у нас это опорник. Мы его видим именно так. Почему мы хотели укрепить данную позицию в этот период дозаявок? Потому что нам нужны варианты в опорной зоне. Думаю, яркий тому пример — декабрьский матч с «Ростовом», когда из-за дисквалификаций тренерский штаб был вынужден передвинуть Крала как раз в центр обороны, и опорная зона в его отсутствии несколько пострадала. Но теперь, до конца зимнего трансферного окна тема опорника, думаю, закрыта.

— По какой причине?

— Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешел в другой клуб. Поэтому вопрос отпал — не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться.

— Из-за финансов?

— Нет. Это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешел. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу.

— Болельщики постараются вычислить.

— Посмотрим, получится ли у них.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»