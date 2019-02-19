У "Спартака" снова проблемы с трансляцией контрольного матча. Качество – ужас

"Спартак" проводит товарищескую игру с "Оренбургом" на сборе в Белеке. Матч показывают в прямом эфире на официальном сайте красно-белых – организацией трансляции занимается Spartak Media – независимая от пресс-службы структура.

Это уже не первый контрольный матч, который транслируется на сайте, и всякий раз не обходится без претензий со стороны болельщиков. Раньше у пользователей возникали трудности с доступом к эфиру – требовалась регистрация на сайте, но процедура выдавала ошибку.

В этот раз регистрация не нужна, но оставляет желать лучшего качество показа.

Судите сами.

Скриншот игрового момента в высочайшем качестве (из предложенных).

Скриншот повтора первого мяча в высочайшем качестве (из предложенных).

Рекламу отлично показывают, без искажений. А пиксели футболистам техники не добавят:-) – Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 19 февраля 2019 г.

На вэбкамеру снимают?))) – Den .... (@Beliverkr) 19 февраля 2019 г.

это жесть,как можно с таким качеством показывать? – Вадим (@svad970) 19 февраля 2019 г.

Буду ретвитить все сообщения про убогость трансляции @fcsm_official , пока не вернут НОРМАЛЬНУЮ трансляцию на Youtube – Эрик Рамбаль-Коше (@lifewithnosense) 19 февраля 2019 г.

Качество трансляции просто издевательское. Ну зачем вообще транслировать тогда? Кому это надо? – HouseOfPain (@imhovich) 19 февраля 2019 г.

Качество трансляции просто ужас. – Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 19 февраля 2019 г.

"Спартак" не дает болельщикам нормально смотреть товарищеские матчи. Люди в гневе