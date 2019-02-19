17:30 19 февраля | Футбол — РПЛ

У "Спартака" снова проблемы с трансляцией контрольного матча. Качество – ужас

Окно трансляции на сайте "Спартака". Скриншот игрового момента в высочайшем качестве (из предложенных). Скриншот повтора первого мяча в высочайшем качестве (из предложенных).
Окно трансляции на сайте "Спартака".
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"Спартак" проводит товарищескую игру с "Оренбургом" на сборе в Белеке. Матч показывают в прямом эфире на официальном сайте красно-белых – организацией трансляции занимается Spartak Media – независимая от пресс-службы структура.

Это уже не первый контрольный матч, который транслируется на сайте, и всякий раз не обходится без претензий со стороны болельщиков. Раньше у пользователей возникали трудности с доступом к эфиру – требовалась регистрация на сайте, но процедура выдавала ошибку.

В этот раз регистрация не нужна, но оставляет желать лучшего качество показа.

Судите сами.

Скриншот игрового момента в высочайшем качестве (из предложенных).
Скриншот игрового момента в высочайшем качестве (из предложенных).
Скриншот повтора первого мяча в высочайшем качестве (из предложенных).
Скриншот повтора первого мяча в высочайшем качестве (из предложенных).
Оренбург - Спартак

"Спартак" не дает болельщикам нормально смотреть товарищеские матчи. Люди в гневе

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