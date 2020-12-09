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У «Спартака» серьезные проблемы. Кто может пропустить матч с «Зенитом»

17:58
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб «Спартака» при выборе состава на субботний матч 18-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» столкнется с необычной проблемой.

Если верить сайту РПЛ, четыре игрока красно-белых «повисли» на карточках: Александр Максименко, Джордан Ларссон, Андрей Ещенко и Наиль Умяров. Все они, если выйдут играть против сочинцев, рискуют пропустить встречу года — 16 декабря спартаковцев ждет гостевой матч с «Зенитом».

На игру «Сочи» — «Спартак» назначена такая бригада арбитров: Игорь Панин, Роман Милюченко, Адлан Хатуев, резервный Роман Галимов, ВАР Артем Любимов, АВАР Роман Усачев.

(Александр Бобров)

Сочи — Спартак

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