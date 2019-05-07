Полузащитник "Ахмата" Раванелли пропустит остаток сезона. Бразилец получит травму в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).

– В одной из клиник Грозного Раванелли прошел обследование, результаты не утешительные. Заключение: МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки. Футболист будет прооперирован и пропустит летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления – шесть месяцев.

Желаем Раванелли выздоровления и возвращения на футбольное поле! – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за "Ахмат" 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.