У Пака после драки с Кокориным и Мамаевым сотрясение мозга и ушиб лица

Предоставлена справка о состоянии здоровья федерального чиновника Дениса Пака после драки с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

У Пака зафксированы сотрясение головного мозга, острый период, а также ушиблены мягкие ткани лица.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live