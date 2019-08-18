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У Новосельцева и Кейру родился сын. Родители находятся в процессе развода

18 августа 2019, 11:40
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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру стала мамой. У нее родился сын. Ее муж — защитник ФК «Сочи» Иван Новосельцев. Сейчас у них продолжается бракоразводный процесс.

Урааааа??? Я стала мамой ??? Мои дорогие друзья,подписчики,делюсь с вами самой радостной для меня новостью ? ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!!! ? Моему счастью нет предела! Мой богатырь,мой лучик света ? Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щёчки,пухлые губки,сладкая попка,ой,да что там,всё такое сладкое,что никакого сахара не надо ??Любимый мой мальчик,добро пожаловать в семью ? • • • • #Кейру #КатеринаКейру #keyru

Публикация от Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina)

— Я стала мамой, — написала Кейру в Instagram. — Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью. Человек родился! Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света. Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щечки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, все такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью.

Новосельцев и Кейру поженились в октябре 2015 года. Последнее заседание по бракоразводному процессу состоялась 7 августа нынешнего года.

Жена Новосельцева Катерина Кейру рассказала о беременности и «подлом предательстве близкого человека»

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B1RoWZEIAis/

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