"У нас и макеты, и бутылки летали". Беленов - о характере Гончаренко

Голкипер "Уфы" Александр Беленов заявил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко показывал характер во всех клубах, в которых работал. 32-летний вратарь работал с белорусским специалистом в "Кубани".

- Человек везде, где работал, показывал характер, - приводит слова Беленова bashinform.ru. - Так же было и в "Кубани". У нас и макеты, и бутылки летали, и где-то прикрикнуть он мог. Каждый тренер относится ко всем по-разному.

К лидерам – один подход, на молодежь иногда и накричать надо, чтобы их просто завести. У Михалыча это получалось хорошо. У нас все было хорошо, мы шли в паре очков от Лиги чемпионов, и после его увольнения начался спад клуба, который превратился в откровенный бардак и, как следствие, прекращение существования команды.

В текущем сезоне Беленов провел 28 матчей за "Уфу", в которых пропустил 29 голов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр