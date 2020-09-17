Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подчеркнул, что волгоградцы намерены лететь на игру с «Ростовом». Вчера КДК засчитал «Ротору» поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром», так как у ряда футболистов был обнаружен коронавирус.

— Намерены лететь на игру с «Ростовом»?

— Да. Наша позиция — играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов. И это игроки из основной заявки на сезон, а не молодежь.

— Но «Ростов» просит Сергея Прядкина разобраться со сложившейся ситуацией. Дончане опасаются, что вы их просто можете заразить.

— Понимаю, что «Краснодар» и «Ростов» представляют Россию в еврокубках. Но мы не нарушили регламент. Были готовы к матчу с «Краснодаром». И будем готовы к «Ростову». В каком количестве? Это станет ясно в ближайшее время. Но у нас есть здоровые игроки, готовые выйти на поле.

— Тогда процитирую вам один тезис из письма «Ростова» на имя президента РПЛ: «Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?»

— Я этих «11 футболистов», о которых пишет «Ростов», не вижу уже 5 дней. Мы каждый день сдаем тесты. Вечером на тренировку приезжают только те, у кого они отрицательные! А эти догадки «Ростова»... Мы тренируем только здоровых! Больные у нас изолированы. Мы не имеем права рисковать здоровьем остальных. (Виталий Айрапетов)

«За что засчитали поражение?! Мы не нарушили регламент!» Тренер «Ротора» атакует РПЛ и готов играть с «Ростовом»