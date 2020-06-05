У Мусаева в «Краснодаре» новый помощник

В тренерском штабе «Краснодара» произошли перемены. Вместо Сергея Матвеева помогать Мураду Мусаеву теперь будет 56-летний Игорь Захаряк, экс-главный тренер «Балтики» и «Сокола». Матвеев числился главным тренером кубанцев из-за отсутствия у Мусаева лицензии Pro.

— Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам, — рассказал Мусаев. — Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей.

— Вы ведь с Захаряком давно знакомы?

— С 2005 года. Вместе работали в клубе «Краснодар-2000». Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист.

— Когда начнется ваше обучение на лицензию Pro?

— Надеюсь, это случится до возобновления чемпионата. А значит, 21 июня в матче с «Динамо» я уже смогу руководить командой в качестве главного тренера. (Александр Кружков)