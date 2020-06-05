РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Мусаева в «Краснодаре» новый помощник

5 июня 2020, 22:43
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В тренерском штабе «Краснодара» произошли перемены. Вместо Сергея Матвеева помогать Мураду Мусаеву теперь будет 56-летний Игорь Захаряк, экс-главный тренер «Балтики» и «Сокола». Матвеев числился главным тренером кубанцев из-за отсутствия у Мусаева лицензии Pro.

— Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам, — рассказал Мусаев. — Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей.

— Вы ведь с Захаряком давно знакомы?

— С 2005 года. Вместе работали в клубе «Краснодар-2000». Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист.

— Когда начнется ваше обучение на лицензию Pro?

— Надеюсь, это случится до возобновления чемпионата. А значит, 21 июня в матче с «Динамо» я уже смогу руководить командой в качестве главного тренера. (Александр Кружков)

Опрос

проголосовало: 10597
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир