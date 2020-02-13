У Мануэля Фернандеша родилась дочь

У полузащитника «Краснодара» Мануэля Фернандеша родилась дочь, сообщается в официальном Twitter «горожан».

— Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! — отмечено в социальной сети клуба. — Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей!

В 9 матчах текущего сезона португалец забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.