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У Мануэля Фернандеша родилась дочь

13 февраля 2020, 11:38
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У полузащитника «Краснодара» Мануэля Фернандеша родилась дочь, сообщается в официальном Twitter «горожан».

— Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! — отмечено в социальной сети клуба. — Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей!

В 9 матчах текущего сезона португалец забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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