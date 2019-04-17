У Мамаева инфекция. Помощь в СИЗО ему оказать не могут

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов на заседании Пресненского суда Москвы рассказал, что у его клиента инфекция в глазу.

– У него инфекция в глазу. Не знаю какой диагноз. Он подхватил это пока перемещался между зданиями, наверное, в автобусе. Помощь ему оказать не могут, так как медсанчасть работает не круглосуточно, а уезжает он из СИЗО рано утром и возвращается поздно вечером, – сказал Бушманов.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live