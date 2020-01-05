У капитана «Локомотива» Чорлуки родился сын
5 января 2020, 20:32
Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что капитан и защитник команды Ведран Чорлука стал отцом.
У 33-летнего хорвата и его супруги Франки родился сын. Мальчика назвали Виктором.
В текущем сезоне Чорлука провел 25 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает в московской команде с 2012 года.
Ведран Чорлука стал отцом! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 5, 2020
Поздравляем Чарли и его супругу Франку с рождением сына Виктора! ??https://t.co/or8izwfDH7
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