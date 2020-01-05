У капитана «Локомотива» Чорлуки родился сын

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что капитан и защитник команды Ведран Чорлука стал отцом.

У 33-летнего хорвата и его супруги Франки родился сын. Мальчика назвали Виктором.

В текущем сезоне Чорлука провел 25 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает в московской команде с 2012 года.