У Гаврилова нет вопросов к Кононову

Легендарный полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов в интервью "СЭ" высказался о работе главного тренера красно-белых Олега Кононова. По его мнению, от него нельзя ничего требовать, так как у него нет качественного материала.

– Бог с ними, с "Крыльями". Скажите прямо, для "Спартака" пятое место – провал?

– Не люблю я громких слов… Понимаете, перед "Спартаком" всегда стояли максимальные задачи. Нынешний сезон – не исключение. Но сначала уплыли золотые медали, потом Лига чемпионов, Кубок России, теперь вот еще и Лига Европы "подвисла". Нет у меня уверенности, что команда преодолеет там отборочный раунд и пробьется в групповой этап. Так что на данный момент ситуация плачевная.

– Что же делать?

– Усиливать состав! Капитально!

– В Олеге Кононове еще не разуверились?

– У меня много вопросов к игрокам "Спартака". Но не к Кононову. Что можно требовать от тренера, когда у него нет качественного материала? Думаю, в нынешнем составе команда уперлась в потолок. Нужна свежая кровь. Чем быстрее, тем лучше. (Александр Кружков)

"К игрокам "Спартака" много вопросов. Но не к Кононову". Гаврилов – об итогах чемпионата России