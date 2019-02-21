18:27 21 февраля | Футбол — РПЛ

У Дзагоева - "кресты", он уже перенес операцию на колене

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Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев.

Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной во вторник в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1).

Программа восстановления 28-летнего игрока будет определена позднее.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-perenes-operatsiyu-na-kolene/​

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