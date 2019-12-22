У ЦСКА самый молодой состав в РПЛ
22 декабря 2019, 21:23
Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований составила рейтинг команд российской премьер-лиги по среднему возрасту футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России-2019/20.
Самыми возрастными оказались «Урал» и «Крылья Советов» (28,9 года), самым молодым — ЦСКА (23,9 года).
|
Команда
|
Средний возраст*
|
1. Урал
|
28,9
|
28,9
|
3. Тамбов
|
28,8
|
4. Зенит
|
28,5
|
5. Ахмат
|
28,4
|
6. Локомотив
|
28,3
|
7. Сочи
|
28,1
|
8. Арсенал
|
28
|
28
|
10. Оренбург
|
27,8
|
11. Ростов
|
27,7
|
12. Уфа
|
26,8
|
13. Краснодар
|
26,7
|
14. Рубин
|
24,8
|
15. Спартак
|
24,4
|
16. ЦСКА
|
23,9
* В матчах чемпионата России-2019/20.
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