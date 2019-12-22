У ЦСКА самый молодой состав в РПЛ

Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований составила рейтинг команд российской премьер-лиги по среднему возрасту футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России-2019/20.

Самыми возрастными оказались «Урал» и «Крылья Советов» (28,9 года), самым молодым — ЦСКА (23,9 года).

* В матчах чемпионата России-2019/20.