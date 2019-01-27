Тумасян расторг контракт с "Уфой" и перешел в "Алашкерт"

Защитник Денис Тумасян расторг контракт с "Уфой" по обоюдному согласию сторон и ушел в "Алашкерт", сообщает официальный твиттер уфимцев.

– По обоюдному согласию сторон ФК "Уфа" и защитник Денис Тумасян расторгли трудовой контракт, - сказано в сообщении. - Тумасян провел за "Уфу" 73 матча и забил 3 гола. ФК "Уфа" благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК "Алашкерт".