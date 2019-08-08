Тульский "Арсенал" провел матч между администрацией клуба и болельщиками

Состоялся товарищеский матч между администрацией тульского "Арсенала" и болельщиками, сообщает официальный сайт клуба.

Игра завершилась победой администрации – 10:2. Хет-трик в активе старшего тренера команды Игоря Семшова. По голу на свой счет записали спортивный директор Андрей Рудаков и президент клуба Гурам Аджоев.

– Такие игры нужны не только болельщикам, но и нам, – сказал Аджоев. – Они объединяют и помогают понять друг друга. У фанатов есть возможность пообщаться и узнать ответы на интересующие их вопросы. Мы с 12-м игроком – одна большая семья. Очень рад, что добрая традиция продолжается из года в год.

– Когда выходишь на поляну с такими профессионалами, тоже хочется показать красивый футбол, – сказал обладатель приза лучшему вратарю матча Павел Степин из команды болельщиков. – Показали хорошую игру в первом тайме, но забить сумели лишь раз. Проведем работу над ошибками и агрессивную трансферную кампанию к следующей игре. Хочется сказать спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они остаются открытыми и проводят такие мероприятия. Поражение в Лиге Европы досадно, но впереди еще весь сезон, победы придут. Мы выражаем поддержку руководству, тренерскому штабу, футболистам и продолжим горячо поддерживать "Арсенал".

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