Тульский «Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
Тульский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о планах на зимние сборы.
11 января 2021 года туляки начнут подготовку к весенней части чемпионата России. С 12 по 24 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор, с 28 января по 7 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 11 февраля и завершится 26 февраля.
«Арсенал» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/plany-na-zimu2021/
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