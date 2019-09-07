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Тульский «Арсенал» проиграл «Торпедо-БЕЛАЗу»

7 сентября 2019, 19:09
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«Арсенал» проиграл «Торпедо-БЕЛАЗу» в контрольном матче — 0:1. Единственный мяч провел полузащитник белорусской команды Кирилл Премудров.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» (Россия) — «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — 0:1 (0:1)

Гол: Премудров, 4.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров (Горбатенко, 61), Хагуш (Луценко, 46), Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Берхамов, Ткачев, Пантелеев (Хлусевич, 77), Тудорие (Аджоев, 68).

Судья: Брагин (Москва).

7 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

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