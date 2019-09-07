Тульский «Арсенал» проиграл «Торпедо-БЕЛАЗу»
7 сентября 2019, 19:09
«Арсенал» проиграл «Торпедо-БЕЛАЗу» в контрольном матче — 0:1. Единственный мяч провел полузащитник белорусской команды Кирилл Премудров.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арсенал» (Россия) — «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — 0:1 (0:1)
Гол: Премудров, 4.
«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров (Горбатенко, 61), Хагуш (Луценко, 46), Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Берхамов, Ткачев, Пантелеев (Хлусевич, 77), Тудорие (Аджоев, 68).
Судья: Брагин (Москва).
7 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».