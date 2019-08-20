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Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Бауэра

20 августа 2019, 18:17
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24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба. Он может также сыграть на позиции опорного полузащитника.

Указано, что стороны подписали долгосрочный контракт. Условия сделки не разглашаются. Новичок выбрал 4-й игровой номер.

Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге. Также он выступал за «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Новичок «Арсенала». имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

В 2017 году сообщалось, что Бауэр может перейти в «Спартак». Также была информация о том, что он может получить российский паспорт.

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/robert-bauer-popolnil-arsenal/

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