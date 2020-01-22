Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над азербайджанским клубом

Тульский «Арсенал» обыграл клуб из Азербайджана «Кешлы» в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

Контрольный матч

«Арсенал» (Россия) — «Кешлы» (Азербайджан) — 2:1 (0:0)

Голы: Кристовао, 70 (0:1). Кангва, 74 (1:1). Минаев, 81 (2:1).

«Арсенал»: Левашов, Григалава (Хагуш, 46), Денисов (Володько, 46), Беляев (Довбня, 46), Альварес (Сокол, 46), Пантелеев (Ткачев, 46), Ломовицкий (Костадинов, 46), Чаушич (К.Кангва, 46), Громыко (Аджоев, 46), Ковалев (Э.Кангва, 46), Тудорие (Минаев, 46).

Предупреждения: Альварес, 30. Ломовицкий, 39.

Удаление: Чаушич (А), 45.

Судья: Хамза Эргез (Турция).