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Тульский «Арсенал» дозаявил Лодыгина для участия в РПЛ

21 февраля 2020, 19:24
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Тульский «Арсенал» дозаявил вратаря Юрия Лодыгина для участия в РПЛ. Лодыгин заявлен под 19-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.

Также тульский клуб дозаявил 22-летнего защитника Артема Сокола, 18-летнего полузащитника Кирилла Шехова, а также 18-летнего защитника Никиту Глойдмана.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/?cur_cc=60&curPos=20

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