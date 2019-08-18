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Туктамышева раскритиковала судейство матча «Зенит» — «Ахмат»

18 августа 2019, 12:33
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева — о судействе матча шестого тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат».

— Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался, — написала Туктамышева в Twitter. — Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара».

Тут же в комментариях к твиту Туктамышевой началось бурное обсуждение. Кто-то предложил фигуристке, которая занимается в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, думать о своем спорте и не писать о футболе. Известный волейболист, знакомый фигуристки Алексей Спиридонов в шутку написал: «Помолчи лучше, чучело».

У «Зенита» отменили два гола. «Ахмат» вдесятером увез из Питера ничью

Зенит — Ахмат

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