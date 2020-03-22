Тройка лучших футболистов сезона-2019/20. Версия Валерия Карпина

«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал следующую тройку: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Элдор Шомуродов, Матиас Норманн (оба — «Ростов»).

Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 здесь и сейчас — скоро в «СЭ».