Тройка лучших футболистов сезона-2019/20. Версия Леонида Слуцкого

«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал такую тройку: Дзюба («Зенит»), Акинфеев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»).

Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 сейчас — здесь.