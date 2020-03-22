Тройка лучших футболистов сезона-2019/20. Версия Александра Медведева
22 марта 2020, 14:00
«СЭ» провел опрос 15 тренеров и одного руководителя клубов РПЛ. Каждый из них выбрал тройку лучших футболистов России в сезоне-2019/20. Чемпионат был остановлен после 22-х туров как минимум до 10 апреля.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал такую тройку: Дзюба, Ракицкий, Барриос (все — «Зенит»).
Итоги выбора лучшего игрока России в сезоне-2019/20 здесь и сейчас — скоро в «СЭ».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи