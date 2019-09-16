РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Троевластие сохранилось. «Краснодар» — первый по разности голов

16 сентября 2019, 22:45
Теги:

В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.

При равенстве очков положение команд определяется по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой. «Ростов» остался на третьем месте, поскольку ни с кем из соседей еще не встречался. Тогда как «Краснодар» и «Зенит» поделили очки в Санкт-Петербурге.

Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

1

0

1

0

1-1

1

Зенит

1

0

1

0

1-1

1

3. Ростов

0

0

0

0

0-0

0

Таким образом, судьбу первого места по итогам девяти туров по-прежнему решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах. И «Зенит» и «Краснодар» одолели соперников с разницей в два мяча и впереди остались и впереди остались «быки», которые забили на восемь голов больше, чем пропустили. (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

9

6

2

1

19-9

20

2. Зенит

9

6

2

1

13-4

20

3. Ростов

9

6

2

1

16-12

20

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Результаты опроса

проголосовало: 23974
Все опросы
Кто фаворит чемпионата России по футболу?
«Краснодар»
13.6%
«Зенит»
37.3%
«Ростов»
7.2%
ЦСКА
11.3%
«Локомотив»
6.2%
«Спартак»
12.2%
Кто-то другой
1.4%
Фаворита нет — и это круто
10.9%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир