Троевластие сохранилось. «Краснодар» — первый по разности голов
В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.
При равенстве очков положение команд определяется по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой. «Ростов» остался на третьем месте, поскольку ни с кем из соседей еще не встречался. Тогда как «Краснодар» и «Зенит» поделили очки в Санкт-Петербурге.
Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
3. Ростов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Таким образом, судьбу первого места по итогам девяти туров по-прежнему решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах. И «Зенит» и «Краснодар» одолели соперников с разницей в два мяча и впереди остались и впереди остались «быки», которые забили на восемь голов больше, чем пропустили. (Кирилл Бурдаков)
Турнирная таблица чемпионата на данный момент
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
9
|
6
|
2
|
1
|
19-9
|
20
|
2. Зенит
|
9
|
6
|
2
|
1
|
13-4
|
20
|
3. Ростов
|
9
|
6
|
2
|
1
|
16-12
|
20
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