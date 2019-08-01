"Трижды был в аренде, но знал, что вернусь, а теперь назад дороги нет". Экс-защитник ЦСКА Чернов - о переходе в "Крылья Советов"

Защитник Никита Чернов, перешедший из ЦСКА в "Крылья Советов", рассказал об адаптации в новой команде.

- Коллектив отличный, со многими уже знаком, так что, думаю, c адаптацией проблем не будет, - рассказал Чернов в интервью клубному телевидению. - Я уже три раза был в аренде и переезд для меня не в новинку, но теперь, когда состоялся полноценный трансфер, тяжелее. Раньше знал, что вернешься к ребятам, есть о чем поговорить. А теперь понимаешь - обратно не вернешься, на ближайшие три года я - игрок "Крыльев Советов".

Самара - очень красивый город, много ассоциаций с Волгоградом, красивая набережная, все по-родному, по-домашнему. Буду гулять и знакомиться с культурой города.

Соглашение с 23-летним Черновым рассчитано на три года. Футболист провел за ЦСКА 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России (2018). В июне 2015 года дебютировал за сборную России.

В прошлом сезоне Чернов принял участие в 17 матчах в составе армейцев и не отметился результативными действиями.