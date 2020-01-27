Три воспитанника Академии «Динамо» подписали профессиональные контракты с клубом

«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о подписании профессиональных контрактов с воспитанниками Академии клуба.

Сообщается, что соглашения с клубом подписали 15-летний голкипер Денис Давыдов, 15-летний защитник Леон Зайдензаль и 15-летний полузащитник Олег Донсков. Об условиях контрактов не сообщается.

— Ребята полностью заслужили предложение контракта со стороны клуба, — сказал директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов. — Прежде всего, своими выступлениями за нашу Академию и юношескую сборную России. На сегодняшний день это та прослойка ребят, с которыми мы рекомендовали заключить трудовые договоры. Мы гордимся тем, что наша Академия на регулярной основе поставляет талантливых футболистов в молодёжный состав. В этом суть нашей работы. Продолжим следовать в заданном направлении. Хочется поздравить Дениса, Леона и Олега с началом нового этапа в их жизни и пожелать дальнейшего прогресса, всегда добиваться намеченных целей и двигаться только вперед!