РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Три очка есть? А если найдем?» Дерзкий пост «Химок» перед матчем против «Спартака»

13:59
Теги:

Пресс-служба «Химок» опубликовала пост, посвященный предстоящему матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Клуб выложил фото двух футболистов команды, сидящих на корточках, с подписью: «Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдем?».

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
29
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир