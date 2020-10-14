«Три очка есть? А если найдем?» Дерзкий пост «Химок» перед матчем против «Спартака»

Пресс-служба «Химок» опубликовала пост, посвященный предстоящему матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Клуб выложил фото двух футболистов команды, сидящих на корточках, с подписью: «Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдем?».

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).