«Три очка есть? А если найдем?» Дерзкий пост «Химок» перед матчем против «Спартака»
13:59
Пресс-служба «Химок» опубликовала пост, посвященный предстоящему матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Клуб выложил фото двух футболистов команды, сидящих на корточках, с подписью: «Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдем?».
Матч «Химки» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).
Эй, @fcsm_official! Три очка есть? А если найдём?! pic.twitter.com/xmpnpciQoH— ФК Химки (@fc_khimki) October 14, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи