Три футболиста "Крыльев Советов" вызваны в национальные сборные своих стран для подготовки к официальным матчам в июне, которые пройдут под эгидой ФИФА.

Речь идет о румынском полузащитнике Пауле Антоне и форварде Азербайджана Рамиля Шейдаева. Российский защитник Геннадий Киселев будет готовиться к матчам Кубка ПФЛ "Переправа" в составе юношеской сборной России U-20.

Остальные футболисты самарской команды выйдут из отпуска 17 июня и будут проходить медосмотр в течение двух дней. С 19 по 23 июня "Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону в Самаре, а с 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии.