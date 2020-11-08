«Динамо» разгромило «Локомотив». У команды Николича были удалены Райкович и Гильерме
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» принимало «Локомотив». Хозяева подержали победу со счетом 5:1.
В составе бело-голубых голами отметились Роман Евгеньев, Клинтон Нжи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин (с пенальти) и Константин Рауш. Елиснтвенный гол «Локо» на счету Зе Луиша.
Красно-зеленые заканчивали матч вдевятером. Еще в первом тайме за две желтые карточки был удален Слободан Райкович, а во второй половине Гильерме получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной. У «Динамо» в концовке встречи был удален Сергей Паршивлюк.
«Локо» терпит третье поражение подряд в РПЛ. А вот «Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 5:1 (2:1)
Голы: Евгеньев, 3 (1:0). Нжи, 33 (2:0). Зе Луиш, 45+2 (2:1). Лесовой, 60 (3:1). Фомин, 86 — с пенальти (4:1). Рауш, 90+2 (5:1).
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Нжи (Моро, 67), Каборе (Терехов, 83. Рауш, 90+1), Фомин (Москвичев, 90), Шиманьски, Лесовой, Тюкавин (Варела, 83).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Мурило, Райкович, Живоглядов (Коченков, 66), Рыбчинский (Магкеев, 46), Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 46), Куликов (Мухин, 67), Зе Луиш, Смолов (Камано, 34).
Предупреждения: Плиев, 25. Шиманьски, 28. Куликов, 35. Райкович, 37. Гильерме, 39. Паршивлюк, 54. Магкеев, 84.
Удаления: Райкович, 38 (грубая игра, вторая ж.к.). Гильерме, 64 (игра рукой за штрафной). Паршивлюк, 78 (вторая ж.к.).
Судьи: Панин (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Амелин (Тула). Чельцов (Москва).
8 ноября. Москва. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/