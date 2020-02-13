«Тренировка Слуцкого по мнению подписчиков». «Рубин» подколол тренера роликом с «Манчестер Юнайтед»
13 февраля 2020, 11:24
«Рубин» в Twitter выложил видео из шоу американского комика Джеймса Кордена.
— Тренировка Леонида Слуцкого в «Рубине» по мнению подписчиков, — подписала видео пресс-служба клуба.
Тренировка Леонида Слуцкого в «Рубине» по мнению подписчиков?— «Рубин» Казань (@fcrk) February 13, 2020
P. S. Тем временем команда отправилась на третий сбор ? pic.twitter.com/Su1GDj5Ezn
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