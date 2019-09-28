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Тренерский штаб «Динамо» придумал упражнения для поднятия настроения

28 сентября 2019, 15:30
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Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым постарался отвлечь игроков от грустных мыслей.

— Вчера по прилету в Ростов динамовцы провели предыгровую тренировку на стадионе «Олимп», где двумя часами ранее победой завершила свой матч наша молодежная команда, — написано в Instagram клуба. — В ходе занятия тренерский штаб предложил ребятам ряд соревновательных упражнений, направленных не только на поддержание физических кондиций, но и на поднятие настроения, что так необходимо после двух поражений.

После 10 туров «Динамо» занимает 11-е место с 10 очками.

Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official)

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