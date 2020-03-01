Тренер «Тамбова»: «К Кардозу пока присматриваемся»

Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев оценил готовность команды к матчу 20-го тура чемпионата России против «Рубина».

— Все что запланировали, выполнили на сборах, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Есть потери. Но матч покажет, как готовы ко второй части сезона.

Будем играть в Нижнем Новгороде. Что делать? Будем надеяться, что этот стадион окажется счастливым для нас.

У Кардозу будет шанс сыграть. На него надеемся. Но он и одного полноценного сбора с нами не провел, так что, можно сказать, присматриваемся к нему пока.