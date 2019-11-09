Тренер «Тамбова»: «Игра «Ростова» — это система»
16:27
Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин оценил готовность команды к матчу 16-го тура чемпионата России против «Ростова».
— Готовились как обычно, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Ведь мы понимаем, что игра «Ростова» — это система. У них будут изменения в составе, так что получат шанс те, кто меньше играл. И они будут играть с удвоенной силой.
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