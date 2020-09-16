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Тренер «Спартака» Шарипов дисквалифицирован на три матча и три условно

16 сентября 2020, 16:35
Рамиль Шарипов. Фото ФК «Спартак»
Рамиль Шарипов. Фото ФК «Спартак»
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КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера «Спартака» по физической подготовке Рамиля Шарипова. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц. Специалист дисквалифицирован на три матча и еще на три — условно.

«Тренер «Спартака» по физподготовке Шарипов дисквалифицирован на шесть матчей, — цитирует Григорьянца ТАСС. — Из них три матча условно, три матча реального наказания. Также он оштрафован на 300 тысяч рублей».

Шарипов в концовке матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3) получил прямую красную карточку. На официальном сайте премьер-лиги было указано, что тренер был удален за выход за пределы технической зоны, выражение несогласия с решением судейской бригады и толчок ассистента арбитра.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9474235

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