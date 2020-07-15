Тренер «Спартака» отреагировал на идею Федуна запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит
15 июля 2020, 20:44
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал предложение Леонида Федуна запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит.
— Леонид Федун предложил запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Поддерживаете это?
— Я не очень силен в соцсетях, не знаю, как это работает. Но если президент так сказал, значит, это правильно. Это всегда правильно! (Дмитрий Зеленов)
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