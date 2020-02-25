Тренер «Спартака»: «Хотим играть в доминирующий футбол»

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель рассказал о том, в какой футбол команда будет играть весной.

— Не хочу сейчас говорить о том, в какой футбол мы будем играть весной, — цитирует Хинкеля сайт «Спартака».- Увидите сами. Конечно, мы хотим играть в доминирующий и атакующий футбол. Самое главное — чтобы игроки знали, что нужно делать на поле; каждый должен знать, что делать в конкретной игровой ситуации.

Подробности подготовки говорить не стану, чтобы об этом не узнали наши соперники. Все смогут увидеть изменения в весенней части чемпионата.