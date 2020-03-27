Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватает красно-белым. После 28 туров команда идет на 8-м месте.

— Чего не хватает «Спартаку», чтобы бороться за место в пятерке? Сильных игроков?

— У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом еще не достигли своего потолка. У «Спартака» один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет. Чего нам при этом автоматически не хватает — это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений подряд. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но я думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Хинкеля