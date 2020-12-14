Тренер «Сочи» Бородин: «Два дня я был расистом, теперь - ксенофоб. Пойду в словаре посмотрю»

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал скандал с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Сочинцы одержали победу со счетом 1:0.

«Потом он (Тедеско — Прим. «СЭ») полетел на меня и сказал: «Ты расист» и что он скажет это на пресс-конференции, — сказала Бородин в эфире программы 8-16 на канале «Матч премьер».- Я ответил: «Это серьезное обвинение». На расизме сейчас пытаются все спекулировать, и это неправильно. Надо обратить внимание на жесты, которые он показывал мне, Джанаеву, нам.

Я дам показания КДК, расскажу то же, что уже рассказал после игры и говорю сейчас. Тренер «Спартака» обвинял меня в расизме, на третий узнаю, что это ксенофобия. Два дня я был расистом, теперь я ксенофоб. Сейчас я пойду, посмотрю в словаре значение. А может, он будет уважать всех нас, участников процесса, и тогда все будет нормально. Соответствующие органы разберутся».

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался пожать руку голкиперу Сослану Джанаеву и обвинил его в симуляции и затягивании игры. Также в "Спартаке" заявили, что Бородин проявил национализм по отношению к Тедеско. Ситуация, которая произошла во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ, будет рассмотрена 15 декабря на заседании КДК РФС.