Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается Малком

Новичок «Зенита», нападающий Малком продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Ролик с восстановительной тренировки спортсмена показала тренер-реабилитолог клуба Мария Бурова.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. Каталонцы сообщили, что трансфер обошелся питерскому клубу в 40 миллионов евро, еще 5 могут составить бонусы.