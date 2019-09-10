Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается Малком
10 сентября 2019, 19:31
Новичок «Зенита», нападающий Малком продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Ролик с восстановительной тренировки спортсмена показала тренер-реабилитолог клуба Мария Бурова.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. Каталонцы сообщили, что трансфер обошелся питерскому клубу в 40 миллионов евро, еще 5 могут составить бонусы.
Изометрическая сила для 4-х главой мышцы бедра. Главное??сохранять угол в коленном суставе опорной ноги неизменным??упражнение выполняется со 100% контролем, без отталкивания носком сзади стоящей ноги. 2-3 подхода по 8 повторений ??? @malcomoliveira97 #fczenit #fitability #strenth #football