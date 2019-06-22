Тренер по физподготовке "Зенита": "Думал, все российские футболисты как Тарасов: большие, сильные"

Тренер по физподготовке "Зенита" Феликс Ледесма рассказал о своем переезде в российский чемпионат. В 2013 году он вошел в тренерский штаб "Локомотива", впоследствии также работал в сборной России с Фабио Капелло и Леонидом Слуцким. В штаб "Зенита" он вошел в середине июня этого года.

– В течение четырех лет работы со сборной я много занимался биомеханикой, например, тем, как техника ходьбы, бега может повлиять на травмы лодыжки, колена, бедра и спины, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ледесму. – А "Локомотиву" тогда нужны были специалисты в области биомеханики. Клуб вышел на меня, я согласился помочь. В результате Мария Бурова и Сергей Хайкин предложили заняться восстановлением травмированного Лассана Диарра. Я познакомился с другими игроками, отношения со всеми были хорошие, и в июне 2014-го "Локомотив" предложил контракт на один год.

– Какое у вас сложилось впечатление о российской премьер-лиге?

– Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются, и сейчас уровень уже почти европейский.

– Потом вы стали совмещать работу в "Локомотиве" с работой в сборной России. Вас пригласил лично Фабио Капелло?

– Мы были на предсезонных сборах в Турции. Фабио приехал в наш отель и рассказал о небольшой проблеме, которая у него была. Мы ему помогли, он остался доволен. И когда в сборной происходило обновление медицинского штаба, то именно он сказал: "Позвоните тому испанцу из "Локомотива". И я благодарен Капелло. Это был прекрасный опыт со сборной, невероятный.